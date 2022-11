Troppo affamato il blasonato avversario, a secco di vittorie in campionato, per stendere il tappeto rosso all’Hermaea Olbia.

La squadra di Dino Guadalupi deve sudare le canoniche sette camicie per avere ragione dell’Itas Trentino, sconfitto in rimonta 3-2 nell’anticipo della 3ª giornata di Serie A2 femminile di volley, andato in scena questo pomeriggio al GeoPalace. Per le galluresi è il terzo successo di fila, che permette loro di issarsi a quota 8 nella classifica del girone A. Ma il tempo per fare festa è poco: da domani, testa all’infrasettimanale di mercoledì nella tana dell’Esperia Cremona.

La cronaca

Trento parte forte, primo set dominato e vinto 25-11. Nel secondo le padrone di casa oppongono maggiore resistenza, riducendo piano piano il gap, da 5-14 a 14-18, e bruciando una palla del set sul 16-24 alla formazione ospite, che alla fine però chiude a 25-17. Ma sono segnali di crescita per le galluresi, che in rincorsa anche nel terzo parziale, dopo un botta e risposta fatto di agganci e set point annullati – un paio per parte – conquistano il game ai vantaggi 29-27 e riaprono il discorso.

Stesso copione nel quarto interminabile set, che l’Hermaea conduce tuttavia dall’inizio, facendolo suo col punteggio di 30-28. E si va al tie-break, che le biancoblù vincono 15-12 dopo aver stoppato il disperato tentativo di Trento di vincere la prima partita della stagione.

© Riproduzione riservata