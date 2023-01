Il tour de force dell’Hermaea Olbia prosegue con la sfida alla Bsc Materials Sassuolo. La quarta forza del torneo sarà ospite delle galluresi domenica al GeoPalace nel match della 5ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley.

Quinta partita in due settimane per la squadra di Dino Guadalupi, che ci arriva rafforzata nello spirito e in classifica, dove è sesta, in zona promozione, dopo il successo interno sull’Esperia Cremona. “L’ultima partita è stata giocata con un’altissima intensità mentale: arrivarci con la giusta mentalità nonostante l’assenza di Miilen per infortunio e il piccolo acciacco della Bulaich è stato segno di lucidità e crescita da parte di tutte le ragazze”, esordisce il vice allenatore Stefano Cinelli prima di presentare il prossimo appuntamento di campionato.

Del quale dice subito: “Da un punto di vista tecnico, sarà una partita molto diversa dall’ultima: troviamo una squadra che, pur avendo avuto diversi infortuni, ha dimostrato grande concretezza nei diversi fondamentali e nelle diverse fasi di gioco, abile nel gioco con i centrali e nell’organizzazione del muro-difesa”. Per, poi, aggiungere: “Il nostro obiettivo è la costanza: a prescindere dal risultato, che rimane una parte importante, ci teniamo a render stabili i progressi fatti in termini di organizzazione e comunicazione in campo, elementi che potranno tornarci utili anche nella restante parte della stagione”.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Mazzarà e Di Lorenzo.

