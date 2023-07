In vista della prossima stagione nella A2 femminile di Volley, l’Hermaea Olbia conferma anche Antonio D’Ambrosio: lo scoutman pugliese farà parte dello staff tecnico biancoblù per la quinta stagione consecutiva, sesta in assoluto.

Dopo aver rinnovato il contratto al primo allenatore Dino Guadalupi e al suo vice, nonché preparatore atletico, Stefano Cinelli, il club gallurese annuncia, infatti, il prolungamento del rapporto con D’Ambrosio. “Non potevo mancare in una stagione così significativa per l’Hermaea, col traguardo dei 10 anni di permanenza in Serie A2: il mio senso di appartenenza a questa realtà è noto, così come il mio grande feeling con tutte le componenti della stessa, dai dirigenti al resto dello staff, al quale sono legato da un rapporto di grandissima stima e fiducia”, dice D’Ambrosio, impegnato in questi giorni nel Lega Volley Summer Tour come allenatore della Millenium Brescia.

“Sul piano della squadra, stiamo cercando di realizzare un mix tra giocatrici esperte e giovani, magari anche esordienti nella categoria, però in possesso dei requisiti tecnici e caratteriali per far bene a questo livello. L’obiettivo primario sarà la regolarità di prestazioni e di risultati, evitando il più possibile l’altalena dell’anno scorso. Poi, ci piacerebbe, ovviamente, conquistare la poule promozione per la terza stagione di fila”, aggiunge, “ma non possiamo ancora sbilanciarci in previsioni, viste le numerose incognite legate alla formula e alla composizione dei gironi”.

© Riproduzione riservata