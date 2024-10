A differenza dell’Hermaea Olbia, l’Esperia Cremona ha iniziato il campionato con un successo (contro Busto Arsizio). Ma questo non preoccupa la squadra di Dino Guadalupi, che domenica tra le mura amiche del GeoPalace affronterà la formazione lombarda con consapevolezza e grande voglia di riscatto.

“Non dobbiamo spaventarci per la loro forza ma giocare con intensità. Sono fiduciosa che troveremo presto le nostre intese”, suona la carica Laura Partenio presentando la sfida della 2ª giornata della A2 femminile di volley, che segna il debutto in casa dell’Hermaea. “Cremona è un avversario tosto, costruito con l’obiettivo della promozione. Conosco bene la palleggiatrice Turlà e il coach Marco Zanelli per aver condiviso l'esperienza di Bergamo”, dice ancora la schiacciatrice biancoblù, miglior realizzatrice e unica giocatrice dell’Hermaea in doppia cifra nel match perso in casa della matricola Concorezzo 0-3 domenica scorsa. “A Concorezzo è mancato il ritmo gara, complice il fatto di non aver potuto disputare amichevoli contro pari grado. A livello di ricezione siamo andate bene, ma dobbiamo aggiungere un po’ di aggressività”, aggiunge l’ex azzurra.

“Abbiamo analizzato la partita e sappiamo di poter fare di più in attacco, in battuta e a muro. Quella contro Cremona sarà senz’altro una partita difficile: è la prima in casa e stiamo ancora ingranando come squadra. Ma sono certa – conclude Partenio – che miglioreremo, un passo alla volta”.

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Luca Pescatore e Giorgia Adamo.

