Recupero amaro per l’Hermaea Olbia, che cede 3-1 alla Green Warriors Sassuolo al termine del match della 14ª giornata della A2 femminile di volley, giocato stasera al PalaConsolata.

Le emiliane vendicano il risultato dell’andata piegando la squadra di Dino Guadalupi con parziali 27-25, 25-20, 12-25, 25-19 e staccandola in classifica, a quota 29, a +3 nel girone A. Lo scontro diretto arride, dunque, alla formazione di casa, che vinto il primo set ai vantaggi 27-25, fa suo anche il secondo 25-20, subendo la reazione delle galluresi solo nel terzo gioco, nel quale Caforio e compagne lasciano per strada appena 12 punti.

Nel quarto set, tuttavia, il Sassuolo torna in campo determinato ad archiviare la pratica, e dopo un punto a punto iniziale lo vince a 19.

Quattro giocatrici in doppia cifra, Maruotti (15 punti), Renieri (14), Miilen e Gerosa (12), non bastano all’Hermaea per portare a casa i 3 punti. Ma non c’è tempo per piangersi addosso, perché domenica, nella seconda trasferta di fila, le olbiesi saranno di scena sul campo della vice capolista Marignano per la 20ª giornata.

