L’Hermaea Olbia batte 3-0 la cenerentola Tenaglia Abruzzo Volley e chiude la stagione regolare della A2 femminile di volley con un successo e 3 punti in più in una classifica che varrà come punto di partenza per la seconda parte del campionato.

A cominciare dal fine settimana del 15 e 16 febbraio la squadra di Dino Guadalupi sarà impegnata nella poule salvezza, ma il bottino di 26 punti vale l’ipoteca sulla categoria. Intanto, le galluresi si godono la vittoria sul fanalino di coda del Girone B, piegato al GeoPalace con parziali 25-11, 25-16, 25-18 al termine del match della 9ª giornata di ritorno del campionato cadetto, giocato stasera.

Miglior realizzatrice della sfida Alice Trampus con 16 punti, in doppia cifra anche Naomi Ngolongolo con 11 punti.

