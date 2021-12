Il derby delle Isole, per ricominciare. L’Hermaea Olbia batte 3-1 la Seap Dalli Cardillo Aragona a domicilio e inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno della A2 femminile di volley.

Trascinata da un’incontenibile Renieri, autrice di una prova monstre da 29 punti (in doppia cifra anche Miilen con 19 punti e Maruotti con 15), la squadra di Dino Guadalupi espugna il Pala Moncada di Porto Empedocle al termine di un incontro quasi senza storia. Nella gara contro la terzultima della classe, sconfitta all'andata solo al tie-break, le galluresi partono forte, vincendo il primo set 25-20. Il ritorno delle avversarie dà luogo a un secondo set deciso al fotofinish, le padrone di casa lo archiviano col punteggio di 25-23 rimettendo tutto in discussione, ma nel terzo l’Hermaea rimette la testa avanti, conquistando la frazione 25-18. Così, nella quarta non resta che chiudere i giochi: dopo una grande rimonta, le olbiesi portano a casa il set 25-19.

Un game che vale la partita e 3 punti classifica che permettono a Caforio e compagne di salire a quota 21 nel girone A e di andare alla lunga sosta invernale con un bel bottino: domenica prossima, in occasione della 2ª giornata di ritorno, l’Hermaea osserverà infatti il turno di riposo. Appuntamento, allora, al 9 gennaio, quando le biancoblù torneranno in campo in trasferta contro il Sassuolo.

