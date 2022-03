Alla vigilia di gara 2 dei playoff della A2 femminile di volley, in programma domani sera al GeoPalace di Olbia, Dino Guadalupi avverte la sua squadra.

“Mondovì vorrà senz’altro allungare la serie per disputare la ‘bella’ in casa domenica”, spiega il coach dell’Hermaea Olbia presentando la sfida con la Lpm Bam Mondovì, sconfitta domenica al tie-break e a domicilio in gara 1. “Sappiamo che per limitarle sarà necessario ancora una volta dare il 100 per cento: per questo mi aspetto di rivedere il medesimo atteggiamento di gara 1, a cominciare dall’aggressività messa in alcuni fondamentali. È stato soprattutto questo – aggiunge Guadalupi – a far pendere l’ago della bilancia dalla nostra parte nei set vinti”.

Intanto, il presidente Gianni Sarti invita il pubblico a sostenere l’Hermaea contro la corazzata piemontese, costruita per il salto di categoria: “Mi auguro di vedere tanti tifosi sugli spalti del GeoPalace”. L’occasione potrebbe essere storica, con le galluresi a un passo dall’incredibile traguardo dei quarti di finale del torneo cadetto.

Si gioca a partire dalle 20.30: arbitrano Luca Pescatore e Luca Grassia.

