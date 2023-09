Dopo il doppio appuntamento dello scorso luglio, l'Extreme E, la serie internazionale riservata ai Suv elettrici, torna in Sardegna. Sabato 16 e domenica 17 settembre, per il penultimo doppio X Prix della stagione 2023. Extreme E e l’Automobile Club d’Italia, che coordina e co-organizza la gara con il supporto della Regione Sardegna e dell’Esercito Italiano, fanno il bis. L’unica tappa italiana, appuntamento fisso del campionato fin dalla prima stagione 2021, è pronta a ospitare anche i round 7 e 8 della serie, una fantastica opportunità di correre ancora in una location unica sfruttando una infrastruttura già esistente. In tre anni, la Sardegna ha regalato all’Extreme E i momenti più avvincenti e spettacolari della propria storia. La novità è il nuovo e impegnativo tracciato disegnato ad hoc nell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada.

In classifica, l’Acciona-Sainz Xe Team è in testa con 109 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sul Rosberg X Racing (campioni 2021), e quattordici su Veloce, terzo grazie ai due successi stagionali.

«È una notizia entusiasmante che l’Extreme E torni in Sardegna per il round di settembre, un luogo che ci ha sempre regalato scenari avvincenti e gare spettacolari fin dalla prima edizione della serie e che crea maggiori aspettative in vista di una seconda tappa a due mesi dalla precedente», dichiara il Ceo e fondatore di Extreme E Alejandro Agag, che sottolinea. «Questo ci offre la possibilità di focalizzarci su ciò che sta accadendo in Europa, le alte temperature e gli altri fenomeni climatici che si stanno registrando nel Vecchio Continente sono un tema che merita attenzione e va raccontato.Come serie mondiale, puntiamo a disputare delle date anche negli Usa e nel Sud America, che già tocchiamo con la tappa in Cile, confermata dopo il grande successo del 2022 e che a dicembre sarà data conclusiva della stagione 2023. Intanto, rendiamo merito all’Automobile Club d’Italia, all’Esercito Italiano e alla Regione Sardegna, il cui supporto è determinante per correre ancora in Italia: la loro disponibilità e flessibilità ci consente di poter tornare a settembre, siamo grati di avere una partnership di lunga data così affidabile ed estremamente lieti di poterci cimentare in un’altra gara, che si preannuncia ancora più spettacolare, a metà settembre».

Paddock aperti. Extreme E e l’Aci aprono al pubblico le porte del paddock dell’Island X Prix con un tour guidato e gratuito che permetterà a tifosi, appassionati e curiosi di toccare con mano la realtà della serie internazionale riservata ai Suv elettrici. Gli Island X Prix Paddock Tours, visite guidate del sito da venerdì 15 a domenica 17 settembre sono prenotabili online compilando il form disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvtVkDhXfODSfIfDTekRK91HmecIDrDUcWOPCmXCTKyStZzA/viewform.

I quindici tour guidati durerano circa 40' e prenotando si potrà selezionare l'oraria preferito. Sarà necessario raggiungere l'ingresso e il centro accrediti 40' prima dell’inizio del tour. Venerdì 15 sono disponibili 210 posti distribuiti in sette fasce orarie (ore 11.30, 11.45, 12, 12.15, 12.30, 17 e 17.15), mentre saranno 120 sabato 16 e altrettanti domenica 17, su quattro tour (10.45, 11, 11.15 e 11.30). Dopo l'accredito i visitatori, a bordo di navette, saranno accolti dalle guide, che li accompagneranno alla scoperta di paddock, box dei team e dei partner tecnici, le tende che ospitano le strutture indispensabili per lo svolgimento della gara e la vita nel paddock, come la tenda “Media”, quella medica, la mensa, la direzione gara e il broadcasting. Verrà illustrato il sistema attraverso il quale viene generata l’energia pulita, con pannelli solari e idrogeno,i i dettagli sulla formula del Campionato, le curiosità sulle vetture in gara, gli avveniristici Odyssey21 e i team, con equipaggi formati da un uomo e una donna per favorire la parità di genere. Inoltre, sarà l’occasione di conoscere la storia della nave St. Helena, paddock viaggiante di Extreme E, i progetti Legacy legati all’ambiente, il credo di sfruttare la visibilità del motorsport per sensibilizzare il pubblico e tanto altro ancora. Tutti i visitatori riceveranno in dono la borraccia griffata Aci-Island X Prix.

© Riproduzione riservata