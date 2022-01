Le scarpe chiodate sono state allacciate ben strette, i dettagli analizzati e curati per rendere al meglio: la stagione indoor cominciata ieri ad Iglesias ha dato i primi responsi, individuando nella figura di Cheikh Diallo l’uomo da battere nel panorama dello sprint isolano.

Il suo record. L’alfiere della Ichnos, al secondo anno della categoria Promesse, ha fatto suoi i 60 metri eguagliando il suo personale con un ottimo 6’’96 realizzato con facilità di corsa e maturità.

Diallo, seguito da ottobre 2020 da Gianni Puggioni tecnico anche di Antonio Moro con cui condividono alcune sedute di allenamento seppur con un carico di lavoro differente essendo Diallo più piccolo anagraficamente di Moro, è uno dei talenti più limpidi della velocità sarda palesatosi sin dalle categoria giovanili quando siglò, nel 2016 tra i Cadetti, un bel 9’’45 sugli 80 metri.

I primati. Lo scorso anno è stato per lui molto significativo e soddisfacente,grazie a una serie di primati personali inanellati durante la stagione: da segnalare il 10’’73 sui 100 ottenuto il 24 luglio a Sestriere con un leggero vento contrario e il 21’’98 sui 200 stabilito il 3 luglio a Sassari sulla pista di casa a Sassari. Due personali di valore, realizzati in un anno non semplice dove lo sprinter si è dovuto dividere tra piste d’atletica e impegni legati allo studio essendo stato il 2021 l’anno del conseguimento del Diploma.

La nuova stagione. Il 2022 è una stagione attesa da tanti atleti, Diallo in primis pronto a un ulteriore salto di qualità che possa permettergli di accorciare sempre più le distanze dai prim’attori dello sprint nazionale. ‘’Cheikh è un ragazzo volenteroso e con grandi potenzialità’’, conclude il suo tecnico Puggioni. ‘’L’esordio di ieri è stato molto positivo, una base importante su cui lavorare. Dalla sua ha un talento notevole e un’ottima capacità di tramutare la tensione in una prestazione agonistica positiva. Questa settimana farà una nuova gara sempre sui 60, ulteriore banco di prova in vista dei Tricolori Under 23 al coperto’’.

