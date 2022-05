Una crescita graduale, allenamenti mirati grazie ai quali raggiungere risultati di spessore e margini di miglioramento ancora da scoprire. L’esperina Sophia Dubois, diciotto anni appena compiuti, è una delle atlete più solide del nuoto sardo, autrice di una prima fase di stagione di rilievo, culminata con il sesto posto ai campionati italiani di categoria in vasca corta, tra le Cadette, sui 100 stile libero distanza in cui ha siglato il tempo di 56’’45 non lontana dalla medaglia di bronzo.

Gli allenamenti. Seguita dal tecnico Marco Cara, da cinque anni, svolge nell’impianto di via Pessagno a Cagliari le sedute di allenamento, insieme a un gruppo di ragazzi e ragazze di talento che stanno regalando al movimento isolano prestazioni di caratura. Completezza e buona visione tattica sono le caratteristiche principali della Dubois: alta, leve lunghe, specializzata nello stile libero ma abile anche nel delfino, con la sua nuotata imprime forza, l’esplosività è il suo marchio di fabbrica, supportata da una tecnica accurata e fluida. “Sofia è una ragazza di talento che si applica con molto impegno’’, racconta il tecnico Cara.

La sua specialità. “Le sue distanze sono i 50 e i 100 stile ma è dotata anche di un’egregia resistenza che le consente di andare forte sui 200 stile libero. Ha una buona resa sui Misti e può migliorare tanto anche sui 50 delfino, distanza in cui può ottenere tempi di spessore’’. Dubois ha un approccio deciso in gara, sa interpretare con personalità le distanze affrontate e la tenacia non le manca: si esprime bene sia in vasca corta che in vasca lunga e nel suo futuro non c’è da escludere un passaggio alle distanze più lunghe.

Il futuro. “Sophia è una velocista atipica perché riesce a rendere bene anche nelle gare più lunghe’’, conclude Cara. “Questo è sicuramente un elemento che gioca a suo favore e che, attualmente, le può permettere di sviluppare quella capacità aerobica che poi si rivela decisiva nelle fasi finali delle prove veloci. Sta continuando a crescere, continuiamo così consapevoli che i propri limiti possono sempre essere superati, mettendoci sacrificio e passione in ciò che si fa’’.

