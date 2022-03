Decima giornata, la squadra sassarese guidata per la seconda gara da Bucchi gioca benissimo a Bologna, ma perde con la Virtus dopo un supplementare 102-100, sbagliando due volte la tripla della vittoria con Devecchi e Logan. E' penultimo posto in un quartetto dove figurano anche Varese, Pesaro e Cremona. Ultima, due punti più sotto, c'è solo la Fortitudo Bologna. Nove partite dopo la Dinamo espugna Trieste 89-74 e vola al quarto posto grazie alle migliori differenze canestri.

Un exploit inaspettato con un'andatura da 7 vittorie in nove partite che eguagliano il cammino di Milano e resta inferiore soltanto a Brescia (9/10) e Virtus Bologna (8/9).

L'arrivo di Bucchi in panchina e del play Robinson ha fatto svoltare la stagione a un gruppo che si è consolidato anche col rientro di Kruslin al posto del talentuoso ma ancora immaturo Battle.

In campionato sono tre le vittorie consecutive se aggiungiamo ai colpacci di Trento e Trieste anche la larga vittoria in casa contro Brindisi.

Prossimo impegno, domenica in casa contro la rivelazione Tortona. Da ieri notte è a Sassari Miro Bilan. Il centro croato dovrebbe essere tesserato in tempo per essere convocabile. Il coach Bucchi dovrà inserirlo in una squadra che ha trovato identità ed equilibri, mascherando qualche lacuna. Gli stranieri sono sette, possono giocarne solo sei. Non è semplice decidere chi starà fuori, ma è un dubbio positivo, come ha sottolineato Bucchi “Sono contento che un giocatore come Bilan sia arrivato in una squadra che sta bene”.

