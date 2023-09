Reginaldo Ferreira da Silva, ax attaccante di Fiorentina, Parma e Treviso, promuove il suo compagno di squadra Mario Piga (classe 2002), originario di Maracalagonis. I due giocano nel Real Casalnuovo in Serie D (girone I). Alla domanda quali giovani l’avessero impressionato, l’attaccante brasiliano ha risposto: «Piga è fortissimo. La Serie D gli sta stretta come anche al mio compagno di reparto Nino Pinna, classe 2001. Non capisco perché nessuno abbia permesso loro di fare il salto di categoria».

Domenica scorsa, Piga è andato nuovamente a segno. Dopo la rete di Coppa, il giocatore sardo ha messo la firma anche all'esordio in campionato: gol del 2-1 nella vittoria (3-1) nel derby contro il Portici. Giudicato ancora migliore in campo. La terza rete è stata firmata da Reginaldo.

Piga sta giocando come quinto di centrocampo sulla sinistra. «È stato un inizio fortunato», dice Piga con la solita modestia. «Sto giocando in un ruolo più avanzato rispetto alla scorsa stagione. Con l’Arzachena giocavo sulla linea di difesa. Ci stiamo allenando bene e siamo carichi. Cercheremo di fare risultato ogni domenica. Le parole di Reginaldo mi lusingano. Un grande giocatore e un’ottima persona. Giocare con lui è un onore e mi aiuterà a crescere ancora».

