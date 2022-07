Torna a giocare Antonino D'Agostino, ex calciatore di Serie A e di Serie B con le maglie di Cagliari, Parma, Ascoli, Atalanta e Treviso. Il calciatore quarantaquattrenne per la prossima stagione indosserà la maglia della Baunese in Prima categoria. D'Agostino torna così in Ogliastra dopo aver giocato in Eccellenza e Serie D col Tortolì. Giocherà assieme ad un altro "vecchietto" del calcio sardo, Marco Nieddu, che in carriera ha già segnato qualcosa come 397 gol. Nieddu arriva dall'Idolo e ha un passato con diverse altre squadra ogliastrine, in particolare il Tortolì, e con Castiadas e Muravera. Ottantacinque anni in due, saranno i nuovi pilastri della squadra di Salvatore Mereu che ha tesserato anche il difensore Cristian Ferreli. Nell'ultima stagione la Baunese ha incontato sulla sua strada il Barisardo di Alberto Cavasin (ex allenatore del Lecce) che ha stravinto il girone. Ora ci ritenta.

