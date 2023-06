Raffaele Paolino, 54 anni, ex attaccante di movimento del Cagliari, con cui ha disputato due ottime stagioni (1989-91) tra cui una promozione in Serie A con Ranieri, è il nuovo allenatore del Trinità, formazione gallurese che disputerà il campionato di Seconda Categoria.

La squadra è reduce da una stagione scorsa travagliata in Prima, conclusa con una retrocessione. Ma per questa stagione ci sono nuovi obiettivi e una dirigenza rafforzata. Il primo tassello è proprio l'allenatore Raffaele Paolino.

«Da Milano, dove vivo, sono venuto in Sardegna a Trinità d'Agultu per organizzare un camping di calcio estivo che inizierà a fine giugno - spiega Paolino -. Poi i dirigenti del Trinità mi hanno convinto ad allenare la prima squadra e a riorganizzare il settore giovanile. Un progetto quindi che mi è piaciuto e non si limita solo a questa stagione. La dirigenza - continua - è al lavoro per rinforzare la squadra e nei prossimi giorni decideremo la data di inizio preparazione. Non ho certo dimenticato i miei trascorsi col Cagliari, per cui ovviamente ho tifato anche ieri sera contro il Bari. Sono convinto che sarà un'esperienza positiva e non vedo l'ora - conclude - di mettermi al lavoro».

Raffaele Paolino attualmente gestisce una scuola calcio a Milano e quasi sempre, una volta appese le classiche scarpette al chiodo, si è occupato di settore giovanile.



© Riproduzione riservata