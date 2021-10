Si fermano i campionati di tennistavolo e Marcozzi, Norbello e Quattro Mori si trasferiscono in altre città europee. Da giovedi a sabato si gioca infatti il primo turno dell’Europe Cup, una competizione dove le formazioni isolane sono di casa. La Marcozzi, iscritta al torneo maschile sarà di scena in Austria, a Linz, dove si disputa il girone D. Stessa destinazione e girone B per il Quattro Mori Cagliari, che disputa il torneo femminile insieme al Norbello. Il team del Guilcer giocherà nel gruppo A a Bratislava, nella Slovacchia.

La Marcozzi. La Marcozzi è a Linz con Campos, Amato, Giovannetti e io coach Stefano Curcio. Prima partita giovedì mattina contro i croati del Marinkolor di Dubrovnik. Nel pomeriggio match contro i rumeni dell’Odorheiu Seculesc, si prosegue venerdì con la squadra di casa, l’SPG Linz per chiudere sabato mattina contro gli ungheresi del Pte Peac Kalo-Meh.

Quattro Mori. Sempre a Linz il Quattro Mori si presenta con Dragoman, Plaian e Ferciug, insieme al tecnico Mattia Contu. Giovedì sera esordio contro la formazione spagnola del Covicsa Santa Eularia. Due incontri venerdì, il primo contro il Linz Froschberg, a seguire altra squadra spagnola, il Cajasur Priego. Sabato si chiude con il TT Malonne (Belgio).

Il Norbello. Girone da quattro per il Norbello, a Bratislava, dove scenderà in campo con Kukulkova, Edem e Nagy, accompagnate da Simone Carrucciu. Dopo il ritiro della formazione greca del Sarises Florinas, la prima partita è prevista venerdì sera contro le padrone di casa, l’Skst Bratislava. Sabato due partite. La prima con le russe del Tmk Tagmet Tganrog per chiudere più tardi con il team spagnolo dell’Hujase Jaen Paraiso Interior.

Passano il turno le prime due di ogni girone.

