Vice campionessa Ncaa con Arizona e in possesso di due lauree: una in leadership educativa e una in psicologia.

La nuova arrivata. Studentessa-atleta modello: ecco la mancina Sam Thomas, nuova americana della Dinamo femminile, Classe 1999, guardia-ala mancina alta 183cm, Thomas è stata leader nella squadra di basket e ha debuttato già nella Wmba, la lega professionistica, con la maglia delle Phoenix Mercury. Soddisfatto il coach Antonello Restivo: “Si tratta di una giocatrice che è grande lavoratrice, mossa dal profondo senso di squadra e pericolosa sia in fase offensiva sia difensiva.

Le sue caratteristiche. Mancina, ottima tiratrice dagli scarichi e dal palleggio, può attaccare il canestro ed è molto versatile in difesa dove può marcare le posizioni dall’uno al tre. Risponde perfettamente all’identikit della squadra che stiamo costruendo con la voglia di creare un gruppo che giochi insieme e si cerchi, con giocatrici affamate e determinate”. Sam Thomas è il sesto volto nuovo della squadra sassarese che disputerà la terza stagione nella A1 femminile. Raggiunge il play Carangelo, le guardie-ali Ciavarella e Makurat, l'alapivot svedese Gustavsson, la lunga Toffolo.

Il mercato non è chiuso. Adesso si cerca un forte centro americano che avrà il non facile compito di sostituire la fuoriclasse Jessica Shepard che ha firmato per Venezia.

