Nell’ultimo weekend, la capolista Ferrini Delogu Legnami è rimasta ai box per un turno di riposo, necessario a smaltire qualche guaio fisico e ad assimilare la cura “Sassaro”.

Nel frattempo, la vice capolista Esperia è stata impegnata nel derby cagliaritano con la “sorella” Olimpia, battuta 51-63 dai granata, che si sono affidati a un Manca in grande spolvero (19 punti). Tra i pumas, in doppia cifra Biggio (13) e Frattaroli a quota 9. Assente Emilio Sechi, protagonista degli ultimi incontri che disputerà i playoff con la Ferrini.

Un Sant’Orsola con la testa già ai playoff è stato battuto 70-62 in casa del Buk Uri, trascinato da Spissu (14), Masu (15), Langiu (11) e Demuru (10). Agli arancioneri non sono bastati Cordedda (13) e Antonio Piras (16), il Buk è passato in vantaggio fin dal primo quarto e, con costanza, ha portato a casa i due preziosi punti in palio.

La Sef Torres, invece, si è riscattata dopo la sconfitta nel derby col Tavoni e, a Ploaghe, ha battuto il Veliero Calasetta 82-67.

Sorride anche l’Antonianum, che a Quartu ha sconfitto il Cus Sassari per 81-71, con 26 punti siglati dal solito Jordan, in doppia come Astara e Mattana (11). Numeri che, nonostante i 13 punti a testa di Chessa, Piras e Porcheddu e i 19 di Idini, non hanno permesso ai turritani di cambiare le sorti dell’incontro.

Intanto alle 19 di oggi si riunirà la Corte d’Appello Sportiva, che deciderà se Calasetta-Cus Sassari, gara valevole per la 3ª giornata della fase a orologio, dovrà essere giocata. L’incontro, rinviato causa allerta meteo a inizio aprile e slittato al 27 del mese, non si era disputato a causa sella rottura del tabellone durante le fasi di riscaldamento delle due squadre.



La Formula. Una volta definita la classifica, accederanno ai playoff le prime otto, con la capolista che sfiderà l'ottava, la seconda che affronterà la settima, la terza che si misurerà con la sesta e infine quarta e quinta che giocheranno una contro l'altra. I quarti si disputeranno al meglio delle tre gare.

Classifica: Ferrini 40, Esperia 36, S. Orsola 34, Sef Torres e Antonianum 24, Calasetta* 22, Cus Sassari* 12, Uri 10, Olimpia 4. *una partita in meno.

© Riproduzione riservata