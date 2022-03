Il ricco sabato dell’ultima giornata della stagione regolare di C Silver è stato in parte ridimensionato dalla rinuncia del Cus Sassari a disputare l’incontro in casa della capolista Delogu Legnami. I turritani nella tornata di tamponi del venerdì hanno riscontrato due positività nel gruppo squadra, che si sono sommate a quelle già evidenziate dai test del mercoledì, e hanno così preferito rinunciare in extremis alla trasferta in quel di Quartu. La scelta del sodalizio universitario è però giunta oltre i termini previsti dal regolamento, e dunque andrà incontro a una sconfitta per 20-0 a tavolino. I sassaresi hanno chiesto anche il rinvio del recupero con l’Olimpia, in programma per mercoledì.

Nel frattempo, nella serata di oggi, in via Pessagno si è giocato il derby cagliaritano tra Olimpia ed Esperia, vinto dalla vicecapolista 45-71. Successo anche per il Sant’Orsola, a quota venti come gli esperini. I sassaresi, seppur privi di Spanu, Tola, Pintus e coach Mazzoleni, hanno bagnato con una vittoria la prima in panchina da capo allenatore di coach Federico Rotondo imponendosi 101-77 sui quartesi dell’Antonianum, dopo aver controllato la gara fin dal principio.

Una Sef Torres condizionata dalle assenze per Covid, che avevano portato al rinvio del recupero con la Ferrini in programma in turno infrasettimanale, oggi è stata sconfitta 78-83 dal Calasetta, che si è aggiudicato la posta in palio dopo aver chiuso il primo tempo avanti 36-39.

Dal prossimo weekend via alla fase a orologio.

