L'esordio è stato vittorioso e convincente. Ora l'Esperia Cagliari va a caccia di conferme al debutto casalingo nel campionato di Serie B Interregionale, che la vedrà ospitare a Monte Mixi la Stella Azzurra Viterbo (palla a due alle 17).

L'autoritaria affermazione di Roma contro la San Paolo Ostiense, ottenuta senza due pedine chiave nel roster di coach Federico Manca come Potì e Giordano, lascia ben sperare, ma la Stella Azzurra è avversario da prendere con le pinze, come testimonia la larghissima vittoria nel primo turno contro il Pescara Basket (83-55). «Affrontiamo una squadra che ha cambiato parecchio in estate, sia tra i titolari che in panchina», sottolinea il playmaker esperino Luigi Cabriolu, decisivo sabato scorso a Roma con una prova di grande sostanza, «il loro coach, però, è rimasto lo stesso (Fanciullo, ndr), dunque immagino non abbiano variato di tanto il loro stile di gioco basato sulla fisicità».

L'Esperia pensa prima di tutto a sé stessa: «Dovremo cercare di fare la nostra partita cercando con pazienza i vantaggi migliori da attaccare», spiega, «contro la San Paolo questo gioco ci è riuscito bene soprattutto con Edoardo Maresca, e cercheremo di proseguire sullo stesso solco». I granata sono in fiducia: «Dopo due anni di sconfitte all'esordio siamo felici di aver cambiato registro, per di più in una gara esterna per niente scontata. Ora vogliamo continuare così».

Per il match di via Pessagno, Manca non dovrebbe ancora avere a disposizione Potì e Giordano, alla ricerca della forma migliore dopo i rispettivi infortuni.

La gara di sabato, infine, segnerà anche l'inizio di una nuova, importante partnership con lo sponsor Confelici Carni, azienda alimentare con sede a Selargius che d'ora in avanti darà il nome alla squadra.

