L’Esperia è tornata al successo nella C Gold di basket battendo l’Alfa Omega con un convincente 98-72. Quella giocata a Monte Mixi è stata una gara a senso unico, in cui i cagliaritani hanno subito indirizzato l’incontro a proprio favore con un parziale di 35-12 nella prima frazione. Gli esperini hanno sfruttato i successivi dieci minuti per arrivare al giro di boa sul 64-36 e hanno seguito lo stesso copione nel terzo quarto, andato in archivio col punteggio di 80-51. Negli ultimi 10 minuti i laziali sono stati più concreti in fase offensiva, ma il risultato era ormai acquisito e l’incontro si è chiuso con un 98-72 finale che ha cancellato il ricordo della sconfitta della settimana scorsa con la Virtus Roma, capolista della C Gold di basket, e ha proiettato i granata a 28 punti.

Il commento. «Una vittoria fondamentale. Venivamo dalla brutta sconfitta con la Virtus Roma e da un successo sofferto, in casa, contro Cassino. Abbiamo passato una settimana non facile per via degli infortuni. Nonostante l’assenza di Garello, siamo riusciti comunque a fare una buona gara. Siamo partiti subito forti e, con concentrazione e grande intensità, siamo andati a +20 per poi toccare successivamente il +30 e addirittura superarlo. Nella ripresa abbiamo gestito bene il largo vantaggio», ha spiegato coach Federico Manca. «Sono contento della prestazione, i ragazzi si sono passati la palla in maniera molto fluida, trovando tanti tiri aperti e buone percentuali. Ci tengo anche a sottolineare la prova dei due giovani, Tocco e Piras, che sono entrati nell’ultimo quarto e hanno risposto al meglio».

C Silver. Nella 3ª di ritorno della C Silver di basket, la capolista Ferrini Delogu Legnami ha regolato l’Olimpia siglando, a Cagliari, un netto 62-89. Avanti tutta anche la Sef Torres, che ha battuto 101-68 la Manitech Elmas. Brusco stop, invece, per il Sant’Orsola, che ancora condizionato da infortuni e assenze è stato sconfitto 84-90, tra le mura amiche, dai tabarchini de Il Veliero Calasetta, ora secondi con 28 punti, otto in meno della prima della classe. Weekend positivo per il Cus Sassari, che ha battuto i quartesi dell’Antonianum 86-67.

Esperia Cagliari-Alfa Omega 98-72

(35-12; 64-36; 80-51)

Esperia Olimpia Cagliari: Manca 3, Cabriolu 8, Perez Da Rold 14, Floridia 14, Chessa 12, Villani 3, Garello ne, Picciau 20, Locci 6, Tocco 5, Piras, Sanna 13. Allenatore Manca.

Alfa Omega: Manzo 11, Di Pasquale 21, Pappalardo 3, Di Pietro 5, Tomassoni 2, Vitale 17, Cardi 3, Pinfildi 10. Allenatore Sementilli.

