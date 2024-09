Prove generali di campionato per l’Esperia, che venerdì pomeriggio (palla a due alle 15.30) sarà di scena al PalaPoggetti contro il Basket Cecina, formazione finalista dell’ultimo torneo di Serie B Interregionale.

Di fronte a una pari grado, coach Manca metterà alla prova la condizione dei suoi, al lavoro da oltre un mese per farsi trovare pronti in vista dell’esordio in campionato, previsto per sabato 28 settembre, a Roma, contro la San Paolo Ostiense.

«La preparazione sta procedendo bene», afferma il tecnico granata Federico Manca, «siamo soddisfatti. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico e, allo stesso tempo, abbiamo anche iniziato a sviluppare i primi concetti a livello tattico cercando di inserire al meglio il nuovo arrivato Maresca. In amichevole proveremo a insistere sotto questo aspetto, nonostante un assetto rimaneggiato». A casa, infatti, resteranno Giordano, Potì e Cabriolu: il primo deve ancora recuperare la condizione dopo il lungo infortunio, il secondo è acciaccato e il terzo non potrà far parte della spedizione toscana per ragioni personali. «Proveremo comunque a fare il nostro contro una squadra molto forte, che lo scorso anno è arrivata in finale promozione e che può contare su elementi di categoria superiore come Saccaggi», sottolinea, «ci metteremo alla prova ben volentieri. Lo scorso anno abbiamo sofferto il fatto di arrivare alle prime giornate di campionato con pochi test sulle gambe. Quest'anno la società ha posto rimedio e cercheremo di trarre tutti gli spunti necessari per arrivare pronti alla prima di campionato».

© Riproduzione riservata