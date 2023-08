Due colpi di spessore per preparare al meglio l'impatto con la B Interregionale. Dopo un'estate di attese e di movimenti sotto traccia, l'Esperia Cagliari ha portato a casa i primi due innesti: a Monte Mixi sbarcano l'esperta ala Alessandro Potì e la guardia croata Ivan Kučan.

Originario di Galatina (provincia di Lecce), alto 192 centimetri, Potì si è formato nei vivai di Virtus Siena e Reggiana per poi diventare, negli anni, un vero e proprio specialista della B nazionale. Tra le numerose tappe della sua carriera ci sono Latina, Bisceglie, Nardò, Pescara, Ancona e Pozzuoli, mentre nell'ultima stagione ha indossato la canotta della Riso Scotti Pavia realizzando 9,5 punti di media in regular season.

Mancino, capace di attaccare il canestro in situazione di uno contro uno che col tiro dalla lunga distanza, Potì porterà in dote solidità ed esperienza.

Tutto da scoprire, invece, il talento di Ivan Kučan, alla sua prima esperienza in Italia. Esterno classe 1996, originario di Fiume, lo scorso anno è stato protagonista nella Premier Liga (massima serie croata) con lo Zabok, formazione con cui ha fatto registrare 9,8 punti, 3,9 rimbalzi e 1,5 assist di media. Cresciuto nel Kvarner (dal 2013 al 2017), Kučan ha poi vestito i colori di Škrljevo e Alkar, viaggiando sempre a ridosso della doppia cifra di media. Nel 2021/22 è volato in Bosnia, al Siroki, per poi tornare in patria allo Zabok (14 punti e 8 rimbalzi nella sua miglior performance stagionale contro il Cedevita Junior).



Sul fronte delle uscite, invece, è ormai certa la partenza dell'argentino Valentin Garello, trascinatore offensivo dell'ultima stagione. E non faranno parte del roster cagliaritano nemmeno Federico Perez Da Rold (destinato però a restare in Italia) e l'ala Manuel Fois, diretta a Cassino.

© Riproduzione riservata