Tutto in una partita. La Confelici Cagliari si gioca domenica alle 18.30 l’accesso alla semifinale playoff di Serie B Interregionale in casa della Carver Roma. Una sfida da dentro o fuori che arriva dopo la brillante reazione dei rossoblù in Gara 2, capace di rimettere in parità una serie che sembrava aver preso la via della Capitale.

Il netto ko dell’andata, chiuso con un eloquente -18 (80-62), aveva fatto suonare qualche campanello d’allarme. Ma a Monte Mixi, appena tre giorni fa, l’Esperia ha cambiato completamente volto, trovando una vittoria piena di sostanza. Il 75-72 finale racconta solo in parte una prestazione costruita con determinazione fin dalla palla a due, nonostante le rotazioni corte e una condizione fisica tutt’altro che ideale.

Senza Potì, con Cabriolu a mezzo servizio per un fastidio alla spalla, Bartolozzi in rientro dopo un’operazione al menisco e Locci acciaccato, i cagliaritani hanno pescato risorse preziose nel collettivo. Giordano è stato il faro offensivo con 26 punti, ma è dall’energia dei “senatori” locali che è arrivata la vera scintilla: in particolare Picciau, entrato dalla panchina con una carica emotiva e agonistica travolgente.

Ora la missione è completare l’opera. La Carver, solida e intensa, ha mostrato tutte le sue qualità nel primo confronto e può contare sul fattore campo del PalaCarver, ambiente caldo e carico. Ma l’Esperia ha guadagnato fiducia e consapevolezza.

