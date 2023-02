Completata la fase a gironi della C Gold di basket al quarto posto nel girone A, l’Esperia si gode un fine settimana di riposo in attesa del match casalingo con lo Smit Roma Centro, primo avversario della fase a orologio.

«Sono molto contento della posizione che abbiamo raggiunto ma, dopo aver visto il livello delle altre squadre, non è stata una sorpresa. Dico questo perché se a inizio anno mi avessero proposto di firmare al buio per il quarto posto, lo avrei fatto di sicuro, ma per il livello che abbiamo incontrato, questo è un risultato giusto. Se avessimo preso qualche altro punticino in trasferta, saremmo potuti essere ancora più in alto, però va benissimo così», commenta la guardia granata Fabio Villani.

«Ci stiamo allenando forte per la fase orologio, siamo pronti e la vogliamo affrontare nel migliore dei modi, adesso arriva il bello. Non voglio pormi dei limiti, voglio continuare a vincere e poi a fine anno si vedrà, ora si fa sul serio».

C Silver - Solo tre gli incontri della 2ª giornata della fase a orologio in programma nel weekend, poiché la stracittadina tra Cus Sassari e Sef Torres è stata rinviata alle 20 del 15 marzo. Si giocheranno stasera gli altri tre match: alle 18 Sant’Orsola-Olimpia e Il Veliero Calasetta-Manitech Elmas, alle 18.30 Buk Uri-Ferrini Delogu Legnami.

© Riproduzione riservata