Dopo due trasferte costate altrettante sconfitte, l’Esperia Olimpia Cagliari torna sul parquet di via Pessagno per un altro match ad alta intensità, quello con la seconda forza torneo, il San Nilo Grottaferrata.

Nella sesta di ritorno della C Gold di basket, i cagliaritani dovranno sfruttare il fattore campo - come hanno fatto fin qui, viste le sei vittorie in sette gare casalinghe - per muovere una classifica che attualmente li vede terzultimi a quota 12.

Gli ospiti, invece, si presentano in Sardegna con un bottino di 18 punti, frutto di 9 vittorie in 12 partite, ma sono reduci dal kappao interno contro il San Paolo Ostiense (66-79). Palla a due alle 16 di domenica.

C Silver. Il calendario della settima giornata del massimo campionato maschile regionale, invece, prevede quattro incontri nella serata di sabato e un turno di riposo per i quartesi dell’Antonianum.

Alle 18, a Ploaghe, si giocherà Sef Torres-Manitech Elmas, e alla stessa ora, ma a Calasetta, si affronteranno Il Veliero e il Buk Uri.

La stracittadina turritana tra gli universitari del Cus Sassari e la capolista Sant’Orsola comincerà invece alle 18.30, e gli arancioneri, dopo aver perso il derby con la Torres per un canestro di Pisano a fil di sirena, dovranno imporsi se vorranno mantenersi a distanza di sicurezza dalla Ferrini Delogu Legnami, attesa alle 19 al PalaEsperia di Cagliari dall’Olimpia.

