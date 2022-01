Sacrificio, abnegazione, studio continuo e attento: sono le fondamenta del nuoto, sport individuale ma che della collaborazione, del supporto reciproco e della condivisione di fatiche giornaliere in vasca fa marchio di fabbrica. Lo sanno bene gli alfieri dell’Esperia, storico club natatorio granata che ha la sua tana nella piscina di via Pessagno a Cagliari, capaci di portare ancora una volta sul gradino più alto del podio ai campionati sardi Assoluti una delle realtà più solide del panorama isolano.

Sono vari gli elementi di spicco del club granata: oltre alle punte di diamante Fabio Dalu, Francesca Zucca, Samuele Congia e Stefano Garau, spiccano la dorsista Maria Murru – vice campionessa regionale sui 50 dorso dietro Anna Conti – protagonista insieme a Stefano Garau, Samuele Congia e Gaia Lugas – efficiente sia nello stile libero che sui misti – del record sardo della 4x50 mista mista con il crono di 1’47’’66. Nello stile libero, tra le migliori interpreti al femminile, risaltano Sophia Dubois e Chiara Demontis: Dubois è una velocista pura, completa e determinata, vincitrice del titolo regionale sui 200 mentre Demontis è una fondista eclettica, caparbia e sempre pronta a mettersi in gioco. Nel 2021, ha fatto suoi i titoli sardi Invernali in vasca corta sui 400 e 800, dimostrando uno stato di forma efficiente su cui costruire un 2022 ricco di nuove sfide.

Talenti finiti qui? Assolutamente no, come dimostrano le prestazioni di Federica Carta, forte atleta sia sui misti che a Rana, Paolo Marzo Aresca, campione sardo sui 400 misti che della rana fa il suo punto forte, e la promettente Beatrice Argiolas, giovanissima fondista capace di fare suo il titolo sardo Assoluto sui 1500 stile libero. ‘’Il gruppo è ricco di atleti giovani e di valore, pronti a dire la loro’’, il commento di Marco Cara, uno dei tecnici esperini. ‘’Sono determinati e hanno ampi margini di miglioramente, elementi fondamentali per proseguire con costanza verso una maturazione che possa portarli al raggiungimento di nuovi e stimolanti obiettivi’’.

© Riproduzione riservata