Esperia e acque libere: un connubio vincente che dimostra la solidità del club cagliaritano protagonista indiscusso del ‘’Trofeo Sant’Elia’’, andato in scena a Cagliari tra ieri e oggi. Una manifestazione di rilievo nell'ambito delle gare in mare, organizzata dal ''Gruppo in Forma'' di Cesare Goffi, tra gli eventi più attesi da parte del movimento natatorio isolano che ogni anno ha l’opportunità di confrontarsi in una gara che è a tutti gli effetti un classico del calendario sardo.

Due le prove in programma, una a livello collettivo e una a livello individuale: la staffetta 4x1250, prova introdotta di recente dalla Federazione, e la gara da 2,800 km. L’Esperia, con un quartetto formato da Stefano Granata, Carlo Urgu, Marco Picciau e Matteo Ortu, si è imposta con il tempo di 1h09’12’’00 davanti alla Rari Nantes Cagliari seconda in 1h10’15’’00 e alla giovane staffetta dell’Acquasport, formata da due ragazzi e da due ragazze della categoria Juniores, terza classificata con il crono di 1h10’25’’00 e a lungo a comando della gara, sino all’ultima frazione dove l’esperino Matteo Ortu, reduce da un’ottima partecipazione ai Tricolori Master in vasca, ha incrementato notevolmente il ritmo senza lasciare spazio a repliche.

Non solo staffette, però: infatti l’Esperia ha messo il suo sigillo anche sulle gare individuali tra gli Assoluti con le vittorie dei giovani Claudio Soi e Beatrice Argiolas, oltre che sulla prova Master uomini con Matteo Ortu. Tra le Master Donne una brava Claudia Tulumello (Rari Nantes Cagliari) ha rispettato i favori del pronostico imponendosi sulle avversarie. Due giornate di sport e divertimento, con oltre venti squadre presenti e centinaia di atleti. Uno scenario elegante e struggente come quello del Piazzale Lazzaretto Sant’Elia, condizioni climatiche perfette e un mare cristallino che, ancora una volta, è stato teatro di sfide sportive fondamentali per la propria crescita non solo sportiva ma soprattutto umana.

Soddisfatto l’organizzatore Cesare Goffi, veterano del nuoto sardo da sempre in prima linea per lo sviluppo e la crescita del movimento. “Tutto è andato per il meglio, siamo molto soddisfatti’’, le sue parole al termine della manifestazione. “Tanti atleti si sono messi in gioco, dando prova di carattere e di una buona condizione. Tutti si sono divertiti e questo non può che renderci felici: adesso, pensiamo all’edizione del prossimo anno pronti a fare ancora meglio’’.

