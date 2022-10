L’attesa è finita: alle 19 di domenica i campioni sardi dell’Esperia debutteranno in C Gold facendo visita al Frassati in quel di Ciampino.

Quella cagliaritana è tra le dieci inserite nel girone laziale, il cui calendario prevede per la prima giornata anche Civitavecchia-San Nilo Grottaferraia, Palestrina-Frosinone, Stella Azzurra Viterbo-San Paolo Ostiense e Frascati-Feretino. Tutte le trasferte saranno generalmente giocate nel pomeriggio per consentire a chi gioca lontano da casa di effettuare la trasferta in giornata.

“Siamo pronti, c’è tanto entusiasmo per questa novità attesa per tanti anni. Dobbiamo ancora conoscere il livello del campionato, comprendere i reali valori nostri e degli avversari, e stiamo lavorando con grande entusiasmo. Col passare del tempo inizieremo a capire anche se sarà necessario adottare degli accorgimenti tecnici-tattici diversi dal solito”, ha commentato coach Federico Manca. “Sono contento del gruppo, lo zoccolo duro è rimasto e abbiamo integrato tre ragazzi nuovi, due dei quali sono argentini. Ci vorrà un po’ di tempo per inserirli al meglio ma stiamo lavorando bene”.

C Silver. La seconda giornata della C Silver, invece, prevederà tre partite di sabato e una di domenica. Domani si partirà alle 18 con Manitech Elmas-Uri, seguita alle 19 da Olimpia-Cus Sassari e alle 20 da Antonianum Quartu-Sant’Orsola. Domenica, invece, l’esordio stagionale della Ferrini, che alle 19 ospiterà Il Veliero Calasetta. Ferma per un turno di riposo la Sef Torres, che lo scorso fine settimana aveva vinto il derby col Cus. A punteggio pieno anche Calasetta e Olimpia.

© Riproduzione riservata