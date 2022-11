Una settimana fa, la sconfitta interna per 58-75 col Ferentino era stata come una doccia fredda per l’Esperia Olimpia, che nei primi due incontri casalinghi di C Gold era sembrata, e forse si era sentita, quasi invincibile. Una settimana di lavoro è servita a cancellare l’amarezza e i granata ora sono pronti a riscattarsi. L’occasione arriverà già alle 16.30 di domani, quando i cagliaritani faranno visita al San Nilo Grottaferrata, e stavolta a disposizione di coach Manca ci sarà anche Locci, che ha terminato di scontare la squalifica rimediata la scorsa stagione in C Silver con la casacca dell’Antonianum prima di passare al club esperino.

Il coach. “Grottaferrata è una squadra completa e con individualità importanti, come Reale, Permon e Oliva. Contro la San Paolo sono andati sotto di 21 al primo quarto e hanno vinto al supplementare, sono esperti e solidi, non per niente hanno giocato la semifinale playoff”, ha spiegato il tecnico Federico Manca. “Tirano bene da tre e non dovremo permettergli di eseguire agevolmente i giochi d’attacco. Per vincere in trasferta dovremo aggiungere uno step al nostro gioco: la nostra idea è spingere al massimo aggredendo il ferro, ma stiamo lavorando per essere a nostro agio anche nel gioco al limite dei 24 secondi, una nuova arma da aggiungere al nostro arsenale. Locci? Può fornirci tantissime soluzioni tattiche, lo abbiamo aspettato tanto, si inserirà gradualmente, ma è i tetti gente è abile nelle letture”.

C Silver. Nel sabato sera della C Silver, grande attesa per la sfida tra la Ferrini e l’Olimpia Cagliari, in programma alle 19.30 alla Palestra Sant’Elena di Quartu. Un’ora prima, alle 18.30, la “palla a due” di Sant’Orsola-Cus Sassari, mentre la gara tra Buk Uri e Calasetta si giocherà alle 18 di domenica. Rinviata, alle 21 del 22 dicembre su richiesta dei sassaresi, la sfida tra Manitech Elmas e Sef Torres.

