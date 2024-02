Trasferta lombarda per la Leonardo. Nella ventesima giornata di A2 élite, i cagliaritani affrontano domani il Saints Pagnano per tornare a fare punti. Gli arancioneri sono in piena lotta per un posto ai playoff e dopo i due ko con Petrarca e Lecco cercano nuovamente un successo per difendere il quinto posto in classifica. In Serie A2, match casalingo per il Sestu Città Mediterranea secondo in classifica, che ospita domani il Milano.

Serie B. Nel girone A, C'è Chi Ciak e Alghero vanno a caccia di punti salvezza rispettivamente in trasferta contro il Futsal Fucsia Nizza e in casa contro il Real Five Rho. Il Sardinia Futsal ospita il Domus Bresso per allontanarsi dalla zona playout e avvicinare i playoff. Nel girone B, scontro diretto fondamentale per il Monastir sul campo del Manzano: la squadra di Barbarossa è a un punto dai friulani e un sorpasso vorrebbe dire lasciare la zona playout. Nel girone E, la Jasnagora cerca un nuovo successo in casa contro lo United Pomezia per difendere il quarto posto. Sul fondo della classifica, il Domus Chia ospita il Mirafin, il Città di Cagliari sfida in trasferta l'Atletico Grande Impero. Prova ad inseguire i playout l'Elmas, che ospita il Club Sport Roma.

Serie C1. Trasferta a Sassari per la capolista San Sebastiano Ussana, alla ricerca dell'undicesima vittoria di fila contro l'Ichnos. Insegue il Quartu, che in settimana si è visto assegnare la vittoria a tavolino sul Villasor e che ospita la Fanni Futsal Sassari. La Villacidrese riceve il Cus Cagliari. Completano la giornata Futsal 4 Mori-Happy Fitness e Babylon-Villaspeciosa. Turno di riposo per il Villasor.

Femminile. Scende in campo già domani la Mediterranea per l'anticipo di B femminile. La capolista del girone A fa visita alla Polisportiva 1980. Impegno esterno anche per l'Athena Sassari contro l'Infinity Futsal, mentre riposa la Jasnagora. Nel girone B, lo Shardana sfida in casa la capolista Roma. Scontro diretto in chiave playoff per l'Arzachena sul campo della Littoriana Futsal.

