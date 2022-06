È stata fissata ufficialmente venerdì alle 20.45 la decisiva garatre tra Carbonia ed Elmas. Nella marcia di avvicinamento alla gara, spazio ai protagonisti: presenta la sfida Marco Benucci, coach di Elmas.

Operazione entusiasmo. Ad inizio stagione in pochi a Elmas si aspettavano una finale playoff. L’obiettivo era riportare la gente al palazzetto in una piazza storica come quella masese. “Volevamo – commenta Benucci – ricreare entusiasmo. Abbiamo raggiunto questo primo obiettivo ma non ci accontentiamo. Giochiamo per vincere e ci proveremo; sarebbe la ciliegina sulla torta per quanto creato, per i ragazzi, la società e il pubblico”.

La rincorsa. Dopo una prima fase chiusa al quinto posto, Salis e compagni nel corso dei playoff hanno sempre ribaltato il fattore campo: prima con Astro (2-1 con vittoria in garatre a Sestu), poi con San Salvatore (2-0 dopo aver espugnato Selargius in gara 1). “Ci siamo presentati ai playoff – prosegue il coach – con tante difficoltà. La serie con Astro è stata quella più problematica e ci ha fatto sudare di più, arrivando fino a garatre. Con il San Salvatore abbiamo vinto da loro facendo una grande partita, mentre da noi abbiamo giocato con un grande cuore, passando dal -18 alla vittoria”.

Il duello finale. La finalissima con Carbonia è stata, finora, un’altalena di emozioni. Fattore campo rispettato nelle prime due gare e in entrambe le sfide non è mancato lo spettacolo, sia sul parquet che sugli spalti. Centinaia le persone che hanno occupato gli spalti. “A garauno con Carbonia – racconta Benucci – arrivavamo con qualche acciacco e un assente e abbiamo peccato un pochino di lucidità. In garadue siamo andati sotto di 18, al quale si è aggiunta l’espulsione di Serra, ma dopo l’intervallo abbiamo recuperato e vinto”. Quella di venerdì sarà una sfida senza appello. “Ci presentiamo – conclude il coach masese – dando tutto quello che abbiamo, pensando che dopo questa non ci saranno altre gare. Per la società e per il pubblico daremo tutto quello che abbiamo e anche un po’ di più. Le finali si vincono con cuore e testa”.

© Riproduzione riservata