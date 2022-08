E’ iniziata ufficialmente la stagione di Eccellenza come di consueto con la Coppa Italia. E’ pur sempre calcio d’agosto con le squadre ancora in rodaggio ma qualche indicazione è emersa. Tanto equilibrio con pronostici ancora aperti in vista delle gare di ritorno (e della seconda e terza giornata per i turni preliminari). Probabilmente soltanto il Carbonia ha messo un piede al turno successivo. Importante successo del Calangianus che però a Budoni troverà un avversario agguerrito deciso a ribaltare il passivo di due reti. Ritorno nel massimo campionato regionale con vittoria per la Tharros nella sagra del gol col Ghilarza. Vittorie esterne, come quella degli oristanesi, anche per Li Punti e Ossese rispettivamente con Latte Dolce e Bosa. Attacchi inceppati per Villacidrese e Arbus.

Nei triangolari, grande spettacolo e una rete per parte al “Lixius” tra Lanusei e Nuorese (col Taloro spettatore). Nessuna rete nel match Sant’Elena-Ferrini.

E mercoledì si gioca la seconda giornata dei triangolari: Taloro Gavoi-Lanusei (riposa Nuorese) e Monastir-Sant’Elena (riposa Ferrini). Il 28 agosto Budoni-Calangianus, Li Punti-Latte Dolce, Ossese-Bosa, Tharros-Ghilarza, Arbus-Villacidrese, Iglesias-Carbonia e per la terza giornata dei triangolari Nuorese-Taloro e Ferrini-Monastir.

