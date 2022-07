Sarà un Villasimius completamente rinnovato quello che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione. L’obiettivo è però sempre lo stesso e cioè quello di cercare di riprendersi l’Eccellenza. Rispetto alla rosa della scorsa stagione è rimasto soltanto l’esperto difensore Pierluigi Porcu. Il resto della rosa sarà formato da Under 25 provenienti non solo dalla Sardegna. Per ora nessun nome. Il presidente Spartaco Partis e il dirigente Cristian Meloni hanno deciso di scommettere sulla linea verde per tentare il salto. “Cercheremo di lavorare per crescere – dice il tecnico Antonio Prastaro – e per valorizzare i giovani del paese. La favorita per il salto in Eccellenza? Il Villasimius. Come ogni anno c’è un campionato da disputare ed è sempre il campo a parlare. Però non ci nascondiamo”.

