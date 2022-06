Bambini e ragazzi hanno riempito dal 6 giugno il campo sportivo di via Togliatti a Samassi. Si sono scontrati, sfidati, hanno riso insieme, si sono abbracciati, hanno passato delle ore spensierate correndo dietro un pallone che porterà un sollievo a chi è meno fortunato di loro. Si conclude sabato, con le partite dei pulcini e degli amatori, il torneo solidale di calcio “Soliday’s 2022” organizzato dagli amici del nuovo calciotto con il patrocinio del Comune di Samassi. “Sappiamo tutti come è nato Soliday’s - spiega Angelo Caboni, organizzatore dell’evento - uno dei membri degli amici del calciotto ci aveva raccontato la sua esperienza di insegnante in Africa e di come lì avesse lasciato un pezzo del suo cuore. Nel 2018, durante la prima edizione del torneo, ricordo che ci sentivamo estremamente felici per avere raccolto 1800 euro, ma quest’anno grazie alla generosità di tutti siamo arrivati a cinquemila euro”. I soldi raccolti andranno in una scuola di Yeka Forest in Etiopia, accanto alla più nota Addis Abeba. Il gruppo degli amici del calciotto fa capo ad una Onlus chiamata “Toad” (Torino-Addis Abeba) con sede a Torino che da qualche anno, in maniera organizzata, promuove in tutta Italia iniziative di solidarietà per la scuola di Yeka Forest che attualmente ospita 40 bambini e circa 10 persone che se ne prendono cura. “Ma quest’anno ci sarà di più” afferma emozionato Angelo Caboni, “quattro di noi riusciranno a partire e portare un aiuto concreto: non solo i soldi ma anche la forza lavoro per costruire l’orto, il pozzo e ingrandire il pollaio”. Secondo l’organizzatore il torneo non sarebbe un modo per fare beneficenza in Africa e null’altro ma anche un modo per garantire “spensieratezza, momenti di aggregazione, benessere psico- fisico e ritorno alla normalità ai bambini e ai ragazzi che in tutte queste giornate hanno corso dietro un pallone diventando un'unica grande famiglia”. Domani ci sarà l’evento conclusivo con le vecchie glorie del Cagliari.

