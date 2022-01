Così come per il resto del movimento cestistico regionale, anche in B e C femminile si scalpita in attesa del ritorno in campo. Dopo l’ultima giornata, disputatasi prima di Natale, nei due campionati erano ancora imbattute le capolista.

Serie B. Poco più di un mese fa è stata la Iannas Virtus Cagliari a chiudere la prima parte di stagione comandando il girone. La compagine guidata da Fabrizio Staico, infatti, era in testa con 24 punti, frutto di 12 vittorie in altrettante partite. Non solo, le virtussine hanno dimostrato la loro superiorità primeggiando anche come media punti segnati (oltre 74) e media punti subiti (44,7). Alle spalle, con una gara in meno, ma entrambe sconfitte nello scontro diretto, la coppia composta dalla Mercede Alghero e Antonianum Quartu, staccate di 6 lunghezze. Le algheresi avevano quasi fatto il colpaccio in casa (52-54 per la Virtus) e anche le quartesi avevano chiuso lo scontro diretto sotto la doppia cifra di svantaggio (61-70 per le cagliaritane, complice il parziale di 8-23 del secondo quarto). Dietro seguono Basket 90 e Spirito Sportivo Cagliari, a quota 12. La seconda parte della classifica, invece, è aperta dal Su Planu, con 5 vittorie, davanti a San Salvatore Selargius, Astro, Dinamo 2000 e, infine, Valentino Costruzioni Alghero.

Serie C. E’ la New Basket Ploaghe a fare il ritmo in vetta. Le sette vittorie su sette partite disputate permette alla squadra allenata da Giangiorgio Cadoni di tenere 2 lunghezze di vantaggio su Ferrini Quartu e Pallacanestro Nuoro. Capolista perfetta anche negli scontri diretti contro le immediate inseguitrici (58-43 contro le quartesi e 58-37 contro le nuoresi). Al quarto posto la Coral Alghero, a quota 8 punti. Appaiate, al quinto posto, Basket Quartu e Nulvi. Chiudono la graduatoria la matricola Nuovo Basket Oristano (alla prima partecipazione nel torneo), Carloforte e Basket Assemini.

