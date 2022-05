La Sardegna sul podio del campionato nazionale MSP Italia di ginnastica ritmica, a Marina di Camerota. Imponente, la partecipazione isolana con sei società, quindici tecnici e ottantadue ginnaste. I migliori risultati sono arrivati dalla Gymfit di Cagliari e dalla Rythmic for you di Villasor.

La Gymfit ha totalizzato il terzo posto nella classifica per società del campionato di eccellenza. Di particolare rilievo i piazzamenti della categoria junior: il secondo posto di Anna Soddu (clavette) e il quinto di Ilaria Orrù (overall). Premiata anche, come atleta più giovane, Chiara Mannai, fascia oro campionato promozionale.

Seconda posizione, sempre nella graduatoria per società ma di serie A, per la Rythmic for you, presente con trentasei ginnaste. Tra i singoli risultati, spiccano le vittorie di Michela Corona (Junior All Around), Cuccu-Pilia (Eccellenza Coppia Esordienti), Cuccu-Frau (Eccellenza Coppia Allieve), Gioia-Mattana (Eccellenza Coppia Junior).

Tra le ginnaste dell’Olympia, successo di Gaia Farris (Promozionale Junior Specialità Clavette).

Prestazioni da podio anche per le giovani rappresentanti dell’Armonya, con il terzo posto di Annalia Pes (Promozionale Junior Specialità Cerchio), e della Fantasia, con Aurora Erriu anche lei terza (Promozionale Junior Specialità Clavette).

Presente alla trasferta salernitana anche la Tripudium di Sanluri.

© Riproduzione riservata