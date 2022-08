Settembre è, per il tennistavolo, un mese di lavoro intenso. Ci sono i primi tornei, le coppe europee che fanno da preludio ai campionati che iniziano a ottobre per terminare con la "regular season" ad aprile 2023.

La stagione si apre ufficialmente con il “3. Trofeo dei Candelieri”, a Sassari da venerdì a domenica prossimi, che ricomprende il Memorial Ganau-Visioli, giunto alla sedicesima edizione.

A seguire, da lunedì 5 a giovedì, la tradizionale manifestazione giovanile “Coppa Muravera”, tredicesima edizione e vetrina per le migliori speranze nazionali del movimento pongistico.

Le coppe europee salutano l’ingresso nella Champions League femminile del Quattro Mori Cagliari. La semifinale nell’Europa League ha garantito i punti necessari per un balzo avanti nel ranking europeo tale da garantire un posto nella èlite continentale.

I campionati di serie A1, sia maschile che femminile, si sono ristretti. Alcune rinunce hanno causato la riduzione da otto a sette squadre. Ma è aumentata la pattuglia delle squadre sarde al via. Saranno due in A1 maschile, ovvero le confermate Marcozzi e Norbello, diventano tre in A1 femminile. Con Quattro Mori e Norbello si rivede il Muravera dopo 15 anni.

MARCOZZI

Massimo Ferrero è il nuovo coach. Dopo la semifinale scudetto ci riprova, confermando Antonino Amato, il cubano Moises Campos e il russo Denis Ivonin. I volti nuovi sono l’indiano Siddesh Panda, 24 anni, lo spagnolo Marco Duran, 36. Dal Norbello arriva il portoghese Josè Mendes, 37.

Novità anche nella squadra che disputerà la serie A2. Con il confermato nigeriano Kazeem, ci saranno due giovanissimi. Daniele Spagnolo, 16 anni, nazionale giovanile, proveniente dall’Ausonia Enna. Lorenzo Martinalli, 19 anni, l’ultimo campionato a Castelgoffredo.

QUATTRO MORI

Confermata la coppia rumena formata da Tania Plaian e Andreea Dragoman, quest’ultima medaglia d’argento ai recenti europei di Monaco, nel doppio. Saranno affiancate da Jamila Laurenti, 19 anni, e la nigeriana Edem Offiong, 36, una breve apparizione a Norbello nella scorsa stagione con sei partite e quattro vittorie.

Laurenti è campionessa italiana di doppio, seconda categoria. Nuovo coach, Stefano Curcio, già alla guida della Marcozzi.

MURAVERA

Fa sul serio la matricola, si fa per dire, del Sarrabus. In A1 femminile è ben nota, dal 2003 al 2005 ha disputato tre finali scudetto con il Castelgoffredo di Negrisoli e Stefanova. Nuovo coach, Michael Oyebode, sardo-nigeriano. Sei giocatrici in rosa. La confermata cubana Idalys Lovet Valdes 25 anni, la russa Olga Vorobeva, 32, proveniente dalla Bagnolese, la belga Lisa Lung, 23, e l’olandese Shuohan Men, 22. E due promettenti azzurre. Miriam Carnovale, 16 anni, numero 11 nel ranking, campionessa italiana di doppio misto under 17, e Valentina Roncallo, 19 anni. Quest’ultima, numero 10 nel ranking, ha vinto tre titoli italiani nel doppio, tra under 21 e seconda categoria.

NORBELLO

Come da tradizione, il presidente Simone Carrucciu svelerà le carte a ridosso dell’avvio della stagione. E’ trapelato un nome, che rinforzerà il team femminile, si tratta di Veronica Mosconi, 24 anni, numero 12 nelle classifiche nazionali, e da tempo nell’orbita azzurra.

TT SASSARI

Ha sfiorato il salto in A1 maschile, riprende dalla A2 per un nuovo assalto. Confermati Marco Poma e il nigeriano Ganiyu Ashimiyu protagonisti della scorsa stagione. A dare loro man forte ecco Marco Bressan, 22 anni, artefice della promozione del TT Genova. Poma è, con Amato, campione italiano di doppio seconda categoria.

COPPE EUROPEE

In campo nel secondo weekend di settembre. Il Quattro Mori in Champions League giocherà in Spagna contro Leka Enea Irun, squadra di casa, e le francesi del St. Denise.

L’Europe Cup femminile vede al via il Norbello in Slovacchia, a Bratislava e il Muravera in Austria, a Linz.

CAMPIONATI

La prima giornata dei massimi campionati è diluita da mercoledì 19 ottobre a domenica 23. A tenere a battesimo i tornei sono Marcozzi-Carrara e Quattro Mori-Prato. Sabato 22 si gioca Muravera-Castelgoffredo, il giorno dopo chiudono le due formazioni del Norbello, in trasferta con Sant’Espedito e Bagnolese.

Primo derby della stagione il 29 ottobre, con Norbello-Muravera.

Saranno però le squadre della serie A2 maschile le prime a scendere in campo, l’1 e 2 ottobre, con Castelgoffredo-TT Sassari e Pieve Emanuele-Marcozzi. Derby all’ultima giornata, il 17 dicembre.

Settembre è anche tempo di festeggiamenti. Venerdì prossimo la Marcozzi organizza un evento al Palatennistavolo per celebrare cinquant’anni di attività. E cinque giorni dopo, il 7, la festa si sposta a Muravera per i quarant’anni del TT Muravera.

© Riproduzione riservata