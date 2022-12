Confermato il trend casalingo, che le ha permesso di battere anche il Mondovì, l’Hermaea Olbia guarda alla trasferta di domenica sul campo del Montale con l’idea di trovare la sua strada anche lontano dalle mura amiche del GeoPalace.

“Siamo contente di aver mantenuto il GeoPalace inviolato: è evidente che in casa abbiamo una spinta in più”, interviene la palleggiatrice Francesca Bresciani, titolare dalla quarta giornata di campionato in seguito all’infortunio di Ulrike Bridi. “Venivamo da due sconfitte contro squadre forti, e aver affrontato un’altra squadra forte come Mondovì e averla spuntata conferma che ce la possiamo giocare alla pari con tutti: adesso, dobbiamo cercare di portare il nostro gioco anche fuori dal GeoPalace”.

Dove le galluresi hanno finora vinto una sola partita. “Sappiamo che abbiamo momenti in cui non riusciamo a giocare, a fare le cose più semplici, come è accaduto anche col Mondovì, contro il quale abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Però, siamo state brave nei momenti importanti a essere organizzate e precise”, aggiunge la regista d’origine toscana, alla prima stagione nella A2 femminile di volley. “Mi sono ritrovata titolare inaspettatamente. Che dire se non che mi sto divertendo e che piano piano sto entrando in confidenza con un campionato mai giocato prima”, dice ancora Bresciani. Che conclude con un occhio alla sfida della 10ª giornata: “Ora, il nostro prossimo step è migliorare lontano da casa, già dalla prossima trasferta contro Montale”.

