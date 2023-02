Dall'inferno al Paradiso e per di più in inferiorità numerica. La squadra sassarese vince in rimonta col Trento per 2-1 con rete di Peddio all'85'.

Successo pesantissimo contro una concorrente alla salvezza diretta che consente alla Torres di portarsi a +6 dalle avversarie, scavalcando l'Arezzo e soprattutto proiettandosi fuori dalla zona playout.

Gara durissima che le ospiti potevano sbloccare già alla fine del primo tempo su rigore, quando Congia ha atterrato Tonelli in area ed è stata espulsa. Il rigore lo ha battuto l'altra Tonelli, Alessandra, ma il portiere Deiana ha intuito e respinto in tuffo.

In apertura di ripresa Trento in vantaggio con Rosa. Riflessi fulminei delle rossoblù che un minuto dopo hanno ristabilito l'equilibrio con il tiro a incrociare di Crespi.

Nonostante l'inferiorità numerica la Torres ha continuato a giocare e cercare la vittoria, che ha trovato all'85': Poli scappa sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove si avventa Peddio.

Il tecnico Mauro Ardizzone ha commentato: “Le ragazze sono state fantastiche, abbiamo tenuto bene il campo riuscendo a ribaltare una situazione complicata. Questa è un risultato importante non solo per la classifica ma soprattutto per il morale delle ragazze. È bello vederle gioire così a fine partita”.

