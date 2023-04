Dal +7 del 37' alla sconfitta ed eliminazione. Il Geas fa 15-2 negli ultimi tre minuti e vince 83-77 conquistando la semifinale sucdetto dove affronterà le campionesse dìItalia di Schio.

Peccato davvero, ma come già in gara uno le rotazioni più lunghe del Sesto San Giovanni hanno fatto la differenza. Da segnala re la doppia doppia di Holmes con 23 punti e 14 rimbalzi e la quasi doppia doppia di Makurat con 17 punti e 9 assist.

La cronaca. Brutto inizio per la Dinamo che fatica in attacco nonostante provi a mandare Holmes anche spalle a canestro. Domina invece Moore da sotto e il Geas strappa subito sfruttando anche i rimbalzi offensivi: 12-2 al 5'. Sono le triple di Makurat a non far affondare Sassari che finisce anche a -11 prima del 23-20 grazie alla difesa a zona e all'entrata più libero di Holmes.

La zona funziona, Makurat è scatenata (13 punti) e il break di 9-0 ribalta il match: +4 al 13' con Holmes da sotto. Col rientro di Moore sul parquet il Geas ritrova fiducia in attacco e sorpassa con Gorini e Moore: 37-31 al 17'.

In apertura di terzo quarto la formazione di Restivo impatta con le bombe di Carangelo e Thomas (42-42) ma il Geas ritrova circolazione di palla e va avanti: 48-42 al 24'. Le biancoblù non mollano e controsorpassano con Thomas e contropiede di Carangelo: +2 al 29'.

Nell'ultimo quarto Sassari usa le triple per provare una piccola fuga: 68.75 al 37' ma ha già speso il bonus e le padrone di casa vanno spesso in lunetta.

Il finale è beffardo: Gorini segna una tripla difficilissima per il pareggio (75-75) mentre quella di Makurat ruota ed esce, poi la Holmes di casa segna dall'arco e altrettanto fa Trucco.

I tabellini

Geas: Dotto 2, Moore 22, Begic ne, Arturi ne, Gorini 19, Resemini ne, Bestagno, Tava, Trucco 18, Panzera 10, Ramon ne, Holmes 12. All. Zanotti.

Dinamo: Toffolo 2, Mazza ne, Carangelo 15, Arioli ne, Gustavsson 10, Makurat 17, Fara ne, Thomas 7, Holmes 23, Ciavarella 3. All. Restivo.

