Si chiama “Pillole di Movimento” l’iniziativa del comitato provinciale Uisp di Cagliari.

Contrasto alla sedentarietà. Si tratta di una campagna promossa dall’Uisp nazionale che coinvolge altri 30 comitati della penisola, 235 comuni italiani e 370 tra associazioni e società sportive. Scopo dell’iniziativa è contrastare la sedentarietà e promuovere la salute, la prevenzione primaria e la cultura del movimento, attraverso la distribuzione di 480 mila confezioni di “Pillole di Movimento”, che contengono coupon gratuiti con una rosa di numerose attività sportive e motorie da praticare, tra attività di palestra, in acqua e all’aperto.

Un mese gratuito di sport. Basterà semplicemente recarsi in una delle 240 farmacie convenzionate nel territorio cagliaritano (che distribuiscono 15mila confezioni) e ritirare la confezione al banco. Il bugiardino al suo interno consente di poter frequentare un mese di corsi gratuiti da svolgersi presso le diverse associazioni e società sportive che aderiscono all’iniziativa. Il progetto, creato dall’Uisp nel 2010 in collaborazione con le Asl e le farmacie coinvolte, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

