Oltre la salvezza, c’è un’altra notizia che spicca nel post partita tra Resinglass Olbia e Casalmaggiore. Alla domanda diretta sul suo futuro, il capitano delle galluresi Laura Partenio risponde: “È qua”.

Nella prossima stagione, dodicesima consecutiva nella A2 femminile di volley, garantita con quattro turni d’anticipo grazie al 3-0 rifilato domenica al Casalmaggiore, l’Hermaea potrebbe dunque ripartire dall’esperta schiacciatrice veneta, top scorer e mvp del match della 1ª giornata di ritorno della Pool Salvezza del campionato cadetto, andato in scena al GeoPalace. Per la numero 10 biancoblù il prossimo sarebbe il terzo anno a Olbia.

Intanto, l’ex azzurra si gode il successo sul Casalmaggiore, terzo di fila, che vale la salvezza ma anche il primato nella post season con 38 punti. “Sono super felice della mia squadra, per come siamo partite e per come siamo riuscite a tenere per tutta la gara: gli abbiamo restituito la sconfitta dell’andata. Abbiamo giocato veramente bene, non c’è stata storia”, spiega.

«L’Hermaea quest’anno ha fatto più punti di tutta la sua storia nella categoria: bisogna esserne fieri e cercare di migliorare il record. Questo”, aggiunge Partenio, “dev’essere il nostro obiettivo più che arrivare prime”.

