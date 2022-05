L'Audax Algherese promossa in Prima Categoria. Per i biancoverdi del presidente Gianluca Monaco termina quindi nel migliore dei modi un'annata da favola, conclusa con lo spareggio vincente (2-0) di domenica scorsa a Olmedo contro i cugini del Treselighes.

Il campionato. La stagione regolare si era conclusa con le due formazioni a pari punti, a quota 52, dopo 22 partite. Ad inizio torneo (Seconda Categoria girone G) l'Audax Algherese era data tra le favorite per la vittoria finale dagli addetti ai lavori. Eppure per i catalani il girone di andata si era svolto con qualche ombra. Poi le 13 vittorie consecutive e il primato solitario, sino allo stop dell'ultima giornata, in trasferta contro il San Paolo Sassari (1-2), che ha costretto la squadra ad un pronto riscatto nello spareggio successivo. Ora L'Audax Algherese è sempre più la prima formazione calcistica di Alghero, viste le sfortunate sorti di Alghero 1945 e Fertilia.

Il salto di categoria. "Una promozione in Prima Categoria meritata - afferma il presidente Gianluca Monaco, da 9 stagioni alla guida della società -. I ragazzi sono stati splendidi e non si sono demoralizzati dopo la sconfitta dell'ultima giornata. Grande merito deve essere anche attribuito al tecnico Gianni Piras e al suo staff, naturalmente confermati anche per la prossima stagione, che stiamo già preparando".

Il tecnico. Legittima soddisfazione è espressa proprio dell'allenatore Gianni Piras."Vincere un campionato non è mai facile - spiega -. Non siamo partiti molto bene ma poi ci siamo ripresi alla grande. Nello spareggio inoltre i ragazzi hanno offerto una prova di grande maturità e personalità. Non era facile dopo la sconfitta della settimana precedente. Proprio in dirittura di arrivo".

Fibrillazione in città. Nel frattempo sembra che ad Alghero si sia risvegliato l'interesse per il calcio. Parrebbe che importanti imprenditori vogliano investire nel settore. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.

