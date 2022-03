Si interrompe dopo diciotto giornate la fuga della capolista Treselighes nel girone G della Seconda categoria.

Successo che vale doppio. L’impresa è riuscita all’Audax Algherese del tecnico Gianni Piras che ieri nel derby, ha inflitto ai neroverdi la prima sconfitta stagionale. Il 2-1 esterno è valso pure l’aggancio al primo posto, dopo un lunghissimo inseguimento. Tra gli artefici del successo c’è soprattutto il bomber Andrea Martinez, che dopo una lunga carriera in Promozione, Eccellenza e Serie D con le maglie di Selargius e Castiadas tra le altre, ha deciso di giocare in Seconda categoria per i colori della sua città. “Una scelta d’amore” la definisce l’ormai 34enne attaccante algherese doc, autore di dodici reti stagionali che ha messo il suo sigillo anche nella partita di ieri (assieme a Delogu), la più importante della stagione. “Una bellissima sfida, giocata bene da entrambe le squadre. Da veterano ho detto ai miei compagni che sono queste le partite belle da giocare al di là della categoria, e così è stato. Sia noi che loro meritiamo di stare lì davanti – prosegue Martinez – e mi auguro che tutte e due possiamo salire di categoria”.

Il bomber è fiducioso. Martinez non si nasconde e anzi rilancia le ambizioni della squadra. “Eravamo consapevoli sin da inizio stagione della nostra forza, anche se siamo partiti male, accumulando uno svantaggio di sette-otto punti, difficili da recuperare ad una squadra come il Treselighes, in una stagione con ventidue partite a disposizione. Ma ce l’abbiamo fatta, grazie ad una striscia positiva di quindici partite. Siamo un bel gruppo, con un grande allenatore e una grande società che hanno grandi obiettivi”. Si prospetta una volata finale adrenalinica, a quattro giornate dal termine della stagione. Nel prossimo turno l’Audax Algherese riceverà il Caniga nella sfida testa-coda, mentre il Treselighes farà visita al Florinas.

© Riproduzione riservata