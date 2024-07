Il Latte Dolce ha completato lo staff tecnico che affiancherà il nuovo allenatore Gabriele Setti nel campionato di Serie D. Il ruolo di vice allenatore verrà ricoperto da Tommaso Movilli, ex giocatore di Verona, Teramo, Pisa, Como, Lanciano e Ivrea. Ha allenato a Codrongianos, Ottava, Valledoria e i settori giovanili di Torres e dello stesso Latte Dolce.

Il preparatore dei portieri sarà il confermato Sandro Cau, ex portiere di Castelsardo, Alghero, Ittiri e Sorso.

Il nuovo preparatore atletico, invece, sarà Riccardo Rassu, con Laurea Magistrale in Scienze Motorie, specializzato in pianificazione e programmazione di attività motorie e fisiche nel gioco del calcio e in attività motoria preventiva e adattata.

