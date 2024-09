Se gli si chiede dell’undici anti Latte Dolce, Marco Amelia replica: “Furtado più altri dieci”. A una settimana dalla sconfitta interna con l’Ilvamaddalena, l’allenatore dell’Olbia non nasconde di non aver ancora digerito l’amaro debutto in campionato.

Dal derby con l’Ilva…

Anteponendo il giocatore più pericoloso che ha a disposizione al resto della formazione, il tecnico intende sottolineare che domani al “Vanni Sanna”, nel derby della 2ª giornata di Serie D, certe concessioni non andranno fatte. “Domenica le occasioni avute sono state sfruttate male e gli errori, purtroppo, sono stati tanti”, fa un balzo indietro Amelia, al match del “Nespoli”, prima di presentare la sfida di Sassari. “Dopo una brutta stagione iniziare così non è facile, ma in settimana abbiamo cercato di tranquillizzare i ragazzi evidenziando le cose positive e mostrando dove e come quelle negative possono essere cambiate. Durante gli allenamenti ho visto grande impegno – prosegue il tecnico dell’Olbia – abbiamo recuperato qualche giocatore e inserito un altro ragazzo in rosa”.

Il riferimento è rispettivamente ad Anelli, che rientra dalla squalifica, e a Marie-Sainte, ufficializzato stamattina. “Domani mi aspetto una reazione dal punto di vista mentale: dobbiamo cercare di limitare gli errori, e quando capitano occasioni da gol non sprecarle. Le loro sono state determinate da nostre disattenzioni o disimpegni sbagliati, per cui dovremo anche difendere meglio”.

…al derby col Latte Dolce

“Il Latte Dolce è una squadra che domenica contro la Cos ha avuto delle difficoltà ma ha saputo reagire, ha valori mentali ed emotivi di tenuta partita e tre buoni giocatori di categoria, va affrontata con rispetto, ma noi indossiamo la maglia bianca e portiamo il logo dell’Olbia sul petto, e andremo a Sassari per dimostrare di che pasta siamo fatti. Veniamo da un risultato che ancora oggi mi lascia l’amaro in bocca, ma vedendo la settimana di lavoro dei ragazzi – dice ancora Amelia – credo che rispetto alla gara della prima di campionato abbiano capito qualcosa in più di quello che voglio”.

Sul mercato

L’ex Cagliari Marchetti resta un obiettivo. “Federico è un amico, come ho parlato con lui ho parlato anche con altri portieri che poi hanno trovato squadra, come il fratello di Donnarumma, che ha avuto la possibilità di andare a Torino”, premette l’allenatore romano, “ma sì, è un profilo che potrebbe darmi una mano”. L’ex portiere campione del mondo spiega: “Al momento sono discorsi che faccio io con lui, non c’è una vera trattativa in corso: la proposta per farlo venire è una cosa che devo valutare col club. E non è una questione di soldi, ma di motivazioni personali. Federico viene da un campionato come quello di Malta che ha vinto, ha proposte in Serie B, ha 40 anni, non è un bambino: portare un giocatore di quel livello a Olbia non è semplice, ma per me è una soluzione ideale tra i pali, che la società, che finora ha appoggiato tutte le mie proposte, avallerebbe”.

Saltano il derby di Sassari La Rosa e Arboleda per squalifica. Squadre in campo al “Vanni Sanna” alle 15: Latte Dolce-Olbia sarà diretta dall’ arbitro Giuseppe Scarpati della sezione di Formia.

© Riproduzione riservata