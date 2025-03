Il nuovo allenatore Michele Fini avrà anche il difensore Lorenzo Ferrante a disposizione per il suo mach di esordio nella panchina del Sassari Calcio Latte Dolce: domenica arriva al campo di via Leonacavallo la Flegrea Puteolana, formazione che occupa il quinto posto.

All'andata sconfitta beffa per la squadra sassarese, che perse 3-2 all'87' su calcio di rigore.

Classe 1997, Ferrante è un veterano della serie D: ha indossato le maglie di Lavagnese, Ligorna, Seravezza Pozzi e Torres. Con i rossoblù sassaresi ha ottenuto la promozione in serie C dove ha esordito nel 2022/23 contro il Cesena. Era in forza alla Giana Ermino. Ferrante ha già debuttato col Latte Dolce nel turno scorso sul campo dell'Ilvamaddalena.

Le prime dichiarazioni di Lorenzo Ferrante da giocatore biancoceleste: «Ho deciso di sposare il progetto del Sassari Calcio Latte Dolce con l’obiettivo di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Ho trovato un gruppo che ha delle ottime qualità e l’ha dimostrato nella prima parte di campionato: ora dobbiamo dimostrare di avere il giusto atteggiamento e la giusta personalità, che saranno fondamentali in queste ultime 8 partite. In questi primi due allenamenti con mister Fini ho visto una squadra concentrata che si è allenata con la giusta intensità e questa è la cosa più importante».

