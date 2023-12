Pirri più forte con l'arrivo dal Castiadas dell'attaccante Giacomo Caddeo. La trattativa si è conclusa poco fa fra il ds del Pirri Stefano Siddi e il presidente del Castiadas Mauro Vargiolu, il suo vice Matteo Frau e il direttore generale Stefano D'Apice.

Nella sua carriera Caddeo, 25 anni, ha vestito tra le altre, le casacche di Monastir Kosmoto, La Palma Monteurpinu e Orrolese in Eccellenza, Villamassargia in Promozione, Sant’Elena Promozione e Eccellenza, Asseminese Eccellenza e Castiadas Promozione. Caddeo potrebbe esordire domani in casa contro la Verde Isola di Carloforte.

