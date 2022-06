Dopo la retrocessione dalla Promozione alla Prima categoria, l'Atletico Narcao è sull'orlo del baratro: rischia di scomparire dal panorama calcistico sulcitano e sardo dopo anni importantissimi vissuti anche in Eccellenza e sulla soglia della serie D. Bel gioco e vittorie che avevano fatto ribattezzare il Narcao come Meravigliao. "Lanciamo un appello all'amministrazione comunale e al paese - sottolinea il presidente Gianni Lai - abbiamo bisogno di forze fresche, umane ed economiche: il numero di dirigenti è ridotto all'osso e dopo 53 anni rischiamo di sparire dai radar". Mercoledì 15 giugno, alle 19, ci sarà un'assemblea pubblica al campo sportivo, "con l'obiettivo di stimolare la cittadinanza - aggiunge il presidente - e capire se ci sono forze nuove pronte ad entrare: perchè in queste condizioni non si può garantire la partecipazione al prossimo campionato". La situazione è appesa a un filo. :"Non vorremmo scrivere la parola fine", conclude Lai. Magrissima consolazione: l'Atletico vanta una settore giovanile davvero interessante.

